Eyebrow Threading: आइब्रो थ्रेडिंग कराने के बाद होने लगती है स्किन रेडनेस और पिम्पल्स, तो अपनाएं ये ट्रिक्स

कैसे और क्यों होती है यह समस्या (How and why does this problem occur?) आइब्रो थ्रेडिंग करवाते समय थ्रेड की मदद से आइब्रो के बाल को खींचकर निकाला जाता है, जिससे स्किन पर दबाव पड़ता है। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उनकी त्वचा में घाव या जलन पैदा हो सकती है। इसके अलावा, थ्रेडिंग से त्वचा पर बैक्टीरिया का संपर्क भी हो सकता है, जिससे पिम्पल्स और लालिमा हो सकती है।

एलोवेरा जेल में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा को ठंडक और आराम देते हैं। इसे चेहरे पर हल्के से लगाएं, यह सूजन और रेडनेस को कम करेगा। एलोवेरा का इस्तेमाल एक अच्छा उपाय है क्योंकि इसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को ठंडक और आराम देते हैं।

त्वचा को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। थ्रेडिंग के बाद त्वचा को मॉइस्चराइज करें ताकि वह सूखने से बचें और पिम्पल्स का रिस्क कम हो। स्किन के लिए बेबी पाउडर बहुत अच्छा है, क्योंकि यह त्वचा को सूखा रखता है और रेज़ल्ट्स को शांत करता है। कॉटन पैड पर हल्का सा पाउडर लगाकर स्किन पर टैप करें।

पिम्पल्स से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप थ्रेडिंग के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोकर ही चेहरे पर किसी भी तरह का उत्पाद लगाएं। आप डॉक्टर से सलाह लेकर एंटी-इन्फ्लेमेटरी क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, जिससे त्वचा की जलन और सूजन कम हो सके।