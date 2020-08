कोरोना से मरने वालों को मौत के बाद भी जगह नहीं, लोग बन रहे अंतिम संस्कार में रोड़ा

शवों के दाह संस्कार में स्थानीय लोगों का विरोध बड़ी समस्या बनती जा रही है (Localites Opposed Of Covid 19 Infected Patient's Funeral In Begusarai) (Bihar News) (Begusarai News) (Coronavirus Cases In Bihar)...