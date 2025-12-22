बीजादेही पुलिस ने कर्नाटक में फंसे 16 मजदूरों का रेस्क्यू

बैतूल। थाना बीजादेही पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कर्नाटक राज्य में फंसे 16 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। पुलिस के मुताबिक मजदूरों को गन्ना कटाई के कार्य के लिए ठेकेदारों के माध्यम से कर्नाटक ले जाया गया था, जहां उन्हें कम मजदूरी और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

शिकायतकर्ता रूपलाल मवासे एवं दिनेश कासदे ने थाना बीजादेही में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम फोफ्लिया के 16 मजदूरों को राकेश वंशकार और सारंग ठेकेदार द्वारा कर्नाटक भेजा गया। वहां खेत मालिक कल्याण कुमार द्वारा मजदूरों को वापस आने से रोका जा रहा था। साथ ही भोजन और पानी की भी पुख़्ता व्यवस्था भी नहीं दी जा रही थी। इनमें पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल थे। पुलिस अधीक्षक बैतूल ने कर्नाटक के जिला बीजापुर के पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित किया। इसके बाद थाना बीजादेही की विशेष टीम कर्नाटक भेजी गई। वहां की पुलिस के सहयोग से सभी मजदूरों को खेत से मुक्त कर थाना सिंदगी लाया गया। इसके बाद सभी 16 मजदूरों को बस और रेल मार्ग से सुरक्षित इटारसी होते हुए थाना बीजादेही लाया गया, जहां उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि रोजगार के नाम पर कहीं जाने से पहले ठेकेदार की पूरी जानकारी अवश्य लें।