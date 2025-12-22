बीजादेही पुलिस ने कर्नाटक में फंसे 16 मजदूरों का रेस्क्यू

बैतूल। थाना बीजादेही पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कर्नाटक राज्य में फंसे 16 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। पुलिस के मुताबिक मजदूरों को गन्ना कटाई के कार्य के लिए ठेकेदारों के माध्यम से कर्नाटक ले जाया गया था, जहां उन्हें कम मजदूरी और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
शिकायतकर्ता रूपलाल मवासे एवं दिनेश कासदे ने थाना बीजादेही में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम फोफ्लिया के 16 मजदूरों को राकेश वंशकार और सारंग ठेकेदार द्वारा कर्नाटक भेजा गया। वहां खेत मालिक कल्याण कुमार द्वारा मजदूरों को वापस आने से रोका जा रहा था। साथ ही भोजन और पानी की भी पुख़्ता व्यवस्था भी नहीं दी जा रही थी। इनमें पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल थे। पुलिस अधीक्षक बैतूल ने कर्नाटक के जिला बीजापुर के पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित किया। इसके बाद थाना बीजादेही की विशेष टीम कर्नाटक भेजी गई। वहां की पुलिस के सहयोग से सभी मजदूरों को खेत से मुक्त कर थाना सिंदगी लाया गया। इसके बाद सभी 16 मजदूरों को बस और रेल मार्ग से सुरक्षित इटारसी होते हुए थाना बीजादेही लाया गया, जहां उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि रोजगार के नाम पर कहीं जाने से पहले ठेकेदार की पूरी जानकारी अवश्य लें।
बैतूल। पीएमसीओई जेएच शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल में मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान भवन भोपाल एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे के निर्देशन, डॉ. खुशाल देवघरे के मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम संयोजक सोनाली सैनी साहू के संयोजन में किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्राध्यापक, गणित विभाग डॉ. आरडी डहेरिया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में घनश्याम मदान उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. अनीता सोनी द्वारा की गई। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों के रूप में डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, अर्चना सोनारे एवं राकेश पंवार उपस्थित रहे। राष्ट्रीय गणित दिवस भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी क्रम में कार्यक्रम के प्रथम दिवस विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए गणित विषय पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता एवं प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
