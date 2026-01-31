मनरेगा संशोधन पर कांग्रेस भ्रम फैला रही: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल

बैतूल। जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में "विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 (वीबीजी राम जी)" को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मनरेगा में हुए बदलावों को लेकर कांग्रेस समाज में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महात्मा गांधी के विचारों को धरातल पर उतारते हुए स्वच्छता, खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। खंडेलवाल ने बताया कि नई व्यवस्था में बेरोजगारी भत्ता, भुगतान में देरी पर ब्याज तथा कृषि कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर योजना की जानकारी देने का आह्वान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था की कमियों को दूर कर यह योजना लाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है, जबकि यह योजना रोजगार सृजन और पारदर्शिता बढ़ाने पर केंद्रित है। संभागीय संगठन प्रभारी कांतदेव सिंह ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य विकसित गांवों से ही पूरा होगा। योजना के तहत ग्राम स्तर पर कार्ययोजना बनेगी और तकनीकी निगरानी से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने बताया कि योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार का प्रावधान है और 9 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय से निगरानी मजबूत होगी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वीबीजी राम जी अभियान विकास खंड से लेकर ग्राम चौपाल तक चलेगा। इस अधिनियम से सौ दिन के रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। 9 प्रतिशत तक प्रशासकीय व्यय रहेगा जिससे प्रशासनीक निगरानी हर निर्माण की सहज होगी और भ्रष्ट्राचार पर लगाम लगेगा। पंवार ने विगत दिनो पार्टी के चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान एवं प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यगिम की सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए वीबीजी राम जी अभियान को सफल बनाने का आव्हान किया है। कार्यशाला को जिला महामंत्री एवं अभियान के जिला संयोजक कृष्णा गायकी ने अभियान के तहत चलने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमो जो विकास खंड से लेकर ग्राम चौपाल तक होने की विस्तार पूर्वक जानकारी दी।