बेतुल

शादी के दबाव से तंग आकर युवक ने की थी प्रेमिका की हत्या

बैतूल। मुलताई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वलनी में मिले अज्ञात क्षत-विक्षत शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतिका की पहचान गांव की ही 23 वर्षीय पूजा धुर्वे के रूप में हुई है, जबकि हत्या के आरोप में उसके ही प्रेमी युवक प्रमोद उईके को गिरफ्तार किया गया है।एसपी वीरेन्द्र जैन ने [&hellip;]

बेतुल

Ghanshyam Rathore

Jan 31, 2026

बैतूल। मुलताई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वलनी में मिले अज्ञात क्षत-विक्षत शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतिका की पहचान गांव की ही 23 वर्षीय पूजा धुर्वे के रूप में हुई है, जबकि हत्या के आरोप में उसके ही प्रेमी युवक प्रमोद उईके को गिरफ्तार किया गया है।
एसपी वीरेन्द्र जैन ने बताया 30 जनवरी की सुबह ग्राम वलनी निवासी गोमा उईके के खेत पर पहुंचा तो देखा कि कुत्ते खेत में कुछ नोच रहे हैं। उसने पास जाकर देखा तो एक बुरी तरह क्षत-विक्षत शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास मिले कपड़ों के आधार पर यह महिला का शव प्रतीत हुआ। आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी मामलों की जांच के बाद शव की पहचान पूजा धुर्वे के रूप में हुई, जो कुछ दिन पहले लापता हुई थी। जांच के दौरान मृतिका के परिजनों ने बताया कि पूजा का गांव के युवक प्रमोद उईके से संपर्क था और वह उसके थ्रेशर पर काम करने जाती थी। जिस दिन से पूजा लापता हुई, उसी दिन से प्रमोद भी घर से गायब था। इससे उस पर संदेह गहरा गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी को ग्राम कुप्पा (चौकी पाढर क्षेत्र) से घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया। एसपी वीरेन्द्र जैन ने बताया कि मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।
शादी के लिए दबाव बना रही थी पूजा
पुलिस के अनुसार, 18 जनवरी को प्रमोद ने पूजा को अपने घर बुलाया था। पूजा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। प्रमोद ने शादी ने इंकार कर दिया। जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में प्रमोद ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को अपने चाचा के खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया। थाना मुलताई में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) एवं 238(क) के तहत अपराध क्रमांक 77/26 दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

Published on:

31 Jan 2026 09:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / शादी के दबाव से तंग आकर युवक ने की थी प्रेमिका की हत्या
