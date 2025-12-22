जिले वासियों को आज मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात, 380 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का होगा भूमिपूजन और लोकार्पण

बैतूल।बैतूल जिले के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज 23 दिसंबर को बैतूल मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड में पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल देगा। मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही जिले को विकास की बड़ी सौगात भी मिलेगी। विभिन्न विभागों के अंतर्गत 26.76 करोड़ रुपए की लागत से 16 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा मेडिकल कॉलेज सहित 357.11 करोड़ रुपए की लागत से 122 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, घोड़ाडोंगरी विधायक गंगाबाई उईके, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
यह है मिनट - टू - मिनट कार्यक्रम
पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का मंगलवार को दोपहर 2.40 बजे न्यू बैतूल स्कूल कोठी बाजार ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर आगमन होगा। तत्पश्चात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 2.45 बजे पुलिस ग्राउंड मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्य अतिथि दोपहर 2.45 से 2.50 तक विभागीय स्टाल एवं प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। दोपहर 2.50 से 2.55 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मंच पर आगमन, द्वीप प्रज्ज्वलन, माल्यार्पण एवं कन्या पूजन होगा। अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से विधायक हेमंत खंडेलवाल का उद्बोधन तथा केंद्रीय राज्यमंत्री उइके का उदबोधन होगा। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन एवं अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण, मेडिकल कॉलेजों पर आधारित लघु फिल्म का अवलोकन होगा। तत्पश्चात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का उद्बोधन होगा। इसके बाद मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का संबोधन होगा। इसके पश्चात सम्मान समारोह एवं हितलाभ वितरण होगा।
बैतूल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के 23 दिसंबर को बैतूल आगमन एवं कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एवं जनसभा पुलिस ग्राउंड बैतूल में प्रस्तावित है, जिसके चलते शहर के कई हिस्सों में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं कुछ क्षेत्रों को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है। 23 दिसंबर को सुबह से कार्यक्रम समाप्ति तक शहर सीमा में ट्रक, डंपर एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध एलबी लॉन, कुवंर मैरिज लॉन आठनेर रोड, तितली चौराह, भारत भारती तथा हमलापुर चौक वाइन शॉप क्षेत्र में लागू रहेगा। कार्यक्रम के मद्देनजर थाना चौक, कमानी गेट, गणेश मंदिर चौक, कॉलेज चौक, पुलिस कंट्रोल रूम चौक, अंबेडकर चौक एवं शिवाजी चौक को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
