बेतुल

एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ से 108 ने किया रक्तदान

बैतूल। स्व. ओमप्रकाश सलूजा के सातवें पुण्य स्मरण पर आयोजित रक्तदान शिविर में 108 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं ने एक हाथ में तिरंगा थामकर रक्तदान कर देशभक्ति और मानव सेवा का अनूठा संदेश दिया। शिविर स्थल पर रक्तदान को लेकर जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग [&hellip;]

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 22, 2025

betul news

बैतूल। स्व. ओमप्रकाश सलूजा के सातवें पुण्य स्मरण पर आयोजित रक्तदान शिविर में 108 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं ने एक हाथ में तिरंगा थामकर रक्तदान कर देशभक्ति और मानव सेवा का अनूठा संदेश दिया। शिविर स्थल पर रक्तदान को लेकर जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रेरित हुए। रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रक्तदाताओं को रक्तक्रांति सम्मान से सम्मानित कर उनके सेवा भाव को समाज के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया।
रक्तदान शिविर मां शारदा सहायता समिति बैतूल एवं सलूजा परिवार द्वारा ओम मेडिकल स्टोर्स गंज प्रांगण में आयोजित किया गया। जिसने देशभक्ति और मानवता की सेवा को एक मंच पर ला खड़ा किया। एक हाथ में तिरंगा देश की शान, दूजे हाथ से रक्तदान की भावना के साथ 108 लोगों ने रक्तदान कर समाज को नई प्रेरणा दी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उईके, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार, आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे, नगरपालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर, पुष्पा सलूजा, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा, हेमंत पगारिया, दीपक सलूजा, सुनील सलूजा, अतीत पवार, शक्ति मदान, विजय सलूजा, अमीर झाम, मनजीत सिंह साहनी, जयदेव गायकी, राहुल गुगनानी, डॉक्टर प्रशांत सोनी, मां शारदा सहायता समिति अध्यक्ष हिमांशु सोनी, महिला अध्यक्ष हेमासिंह चौहान, कृष्णा चौधरी, संजय शुक्ला एवं संस्था संस्थापक शैलेंद्र बिहारिया द्वारा स्व. ओम प्रकाश सलूजा को पुष्पांजलि अर्पित कर एवं रिबन काटकर किया गया।
जागरूकता प्रदर्शनी ने बदली सोच
शिविर स्थल पर रक्तदान जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें रक्तदान के लाभ और रक्तदान कौन कर सकता है जैसी जानकारियां सरल चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गईं। प्रदर्शनी देखकर कई लोग रक्तदान के लिए प्रेरित हुए और तत्काल रक्तदाता बने। प्रदेश का यह पहला आयोजन रहा, जहां रक्तदान को समर्पित आर्केस्ट्रा प्रस्तुत किया गया। शिविर में थैलीसीमिया और सिकल सेल से पीडि़त मासूम बच्चों ने रक्तदान करने पहुंचे महिला-पुरुषों को गुलाब का फूल भेंट कर रक्तदान से जीवन बचाने के लिए आभार जताया, जिससे पूरा वातावरण भावुक हो उठा।
रक्तक्रांति सम्मान से हुए सम्मानित रक्तदाता
रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर मनीष लश्करे, निमिष मालवीय, प्रकाश बंजारे, जगदीश किरोदे, प्रवीण परिहार, राजू मालवीय, रोहित मिश्रा, संतोष धुर्वे, संतोष पवार, अमन खान, करण लोखंडे, सर्वेश दीक्षित, उमेश दबाड़े, प्रकाश मकोड़े, धीरज हिरानी, मुकेश गुप्ता, सुदामा सूर्यवंशी, विशाल, प्रमेश राजपूत, मयूर चौहान, प्रेम वर्मा, भूपेंद्र कहार, डॉक्टर कमलेश रघुवंशी, विजय पटिया, सुदामा विश्वकर्मा, नितिन अग्रवाल, संदीप सोलंकी और विकाश प्रधान को रक्तक्रांति सम्मान 2025 से नवाजा गया।

22 Dec 2025 09:02 pm

