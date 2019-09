ठगी के इस तरीके को जानकार आपभी रह जाएंगे दंग, पढ़े पूरी खबर

दुर्ग@Patrika. एयरोपर्ट में (Maana Airport) सुपरवाइजर की नौकरी देने के नाम पर 44 हजार रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल सिकोलाभाठा निवासी प्रकाश परमार (23) साल (OLX) ओएलएक्स में आई विकेंसी को देख अपना बायोडेटा भेजा था। (Bhilai patrika) इसके बाद आरोपियों ने किश्तों में रुपए जमा कराए। (Cheating in the name of job)इस मामले में पुलिस ने दिल्ली के राजबहादुर, राजबीर सिंह व संजीव के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत एफआईआर किया है।

माना एयरपोर्ट में नौकरी देने का विज्ञापन ओएलएक्स में

प्रकाश परमार ने पुलिस को बताया कि उसने माना एयरपोर्ट में नौकरी देने का विज्ञापन ओएलएक्स में पढ़ा था। इसके बाद बताए हुए पते पर अपना परिचय पत्र पोस्ट किया। कुछ दिनों बाद इंडिगो कंपनी की ओर से सुपरवाइजर की नौकरी देने कोमल शर्मा नामक व्यक्ति ने मोबाइल पर चर्चा की और 4 हजार रुपए पंजीयन कराने के नाम से राशि जमा करने कहा। युवक ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक से राशि ट्रांसफर किया। कुछ दिनों बाद स्वयं को इंडिगो कंपनी का एचआर बताते हुए जसप्रीत सिंह नाम व्यक्ति ने फोन कर गेटपास, आईडी कार्ड और यूनिफार्म के लिए 25,253 रुपए तत्काल एकाउंट में ट्रांसफर करने कहा। इसके बाद स्टाफ क्वॅार्टर के लिए 15,200 रुपए जमा कराया गया। अंत में पासपोर्ट की डिमांड की गई। नहीं होने की जानकारी देने पर 5300 रुपए जमा कराया गया।

पूछताछ पर गोपनीयता बरतने कहा

राशि जमा करने के बाद भी किसी तरह का लेटर नहीं मिलने पर प्रकाश ने मोबाइल नंबर पर पुन: संपर्क किया। तब कथित एचआर का कहना था कि एयर पोर्ट में नौकरी देने की कार्रवाही लगभग पूरी हो चुकी है। चूकि मामला सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए वे किसी तरह की जानकारी वर्तमान में सार्वजनिक नहीं करें।

इंतजार के बाद हुआ ठगी का एहसास

लंबे समय तक इंतजार के बाद किसी तरह का नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर उसने उपलब्ध नंबर पर संपर्क करना चाहा, लेकिन बात नहीं हो पाई। तब पीडि़त युवक ने मोबाइल नबंर को आधार बनाकर पुलिस में शिकायत की। जांच के दौरान ट्रेस किए गए नबंर का नाम व लोकेशन मिलने पर पुलिस ने एफआईआर किया।

