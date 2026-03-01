भीलवाड़ा में निकली ‘मुर्दे की सवारी’, अर्थी पर लेटे युवक ने मांगा पानी, बचाता रहा रंगों से अपनी आंखें

दोपहर पौने तीन बजे जब शवयात्रा शुरू हुई, तो पूरा मार्ग गुलाल के बादलों से ढंक गया। सनैती पर सोए युवक प्रहलाद को युवकों ने नीचे गिरा दिया। इसके उसके सिर पर चोट लगने से दूसरे व्यक्ति की तलाश की गई। बाद में रामस्वरूप शर्मा अर्थी पर लेटा। लेकिन उसे भी दो बार नीचे गिराने का प्रयास किया। इसके कारण युवकों में झगड़ा भी हो गया था बाद में पुलिस की मदद से मामले को शांत करवाकर अर्थी को आगे के लिए रवाना किया। इस दौरान एक मजेदार नजारा तब दिखा जब 'मुर्दा' बना युवक बार-बार अपनी आंखें गुलाल से बचाता नजर आया। वही युवक भी कई बार बैठा होकर नाचने लगा। युवाओं की टोली डीजे की थाप पर नाचते-गाते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ा रही थी।