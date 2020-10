आरती की मां बोली, एसपी चन्द्रा हमारे लिए दुर्गा से कम नहीं

मां, मेरी लाड़ली को लौटा दोए नहीं तो उसके विरह में मेरी जान ही निकल जाएगी। माता बंक्यारानी के कदमों में गिर कर गिडगिडाई और उन्हें मदद के लिए पुकारा। लेकिन बेटी का इंतजार बढ़ता गयाए उसकी याद में पल-पल भारी लग रहे थे, एक-एक दिन बरस के समान थे। जुबान पर माता और बेटी का नाम ही था। मां ने आखिर मातारानी (नवरात्र) के दिन तड़के सुन ली। बेटी आरती के सकुशल जयपुर में मुक्त करा लेने की खबर पुलिस टीम ने दी तो खुशी में पगला उठी। Aarti's mother said, SP Chandra is no less than Durga for us