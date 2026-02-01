तीन दिन बाद चांदी में 15 हजार तथा सोने में 5 हजार रुपए की फिर तेजी

After three days, silver prices rose by Rs 15,000 and gold by Rs 5,000.
भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में मंगलवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2570 से 2750, ग्वार 4700 से 5400, मक्का हाइब्रिड 1525 से 1750, मक्का देशी लाल 2850 से 3350, उडद 5800 से 7700, ज्वार 2000 से 2450, मूंगफली 5000 से 6550, चना 4800 से 5550, सरसों 4900 से 6450 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
भीलवाड़ा सर्राफा
तीन दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में फिर से तेजी देखने को मिली। सोने में 5000 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई है। चांदी में 15 हजार रुपए किलोग्राम की फिर से तेजी आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 75 हजार रुपए बोले गए। सोना 1 लाख 60 हजार रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में हाजिर भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,70,000, टंच -2,75,000, सोना 10 ग्राम -1,60,000 जेवराती- 1,52,7630, रवा 1,60,000, कलदार- 3200 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1280 रुपए प्रति किलोग्राम।
भीलवाड़ा किराणा
चीनी 45, मूंग मोगर 115 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 120 से 125, मूंग दाल 95 से 100, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 75 से 80, मसूर दाल 80 से 85, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 50 से 55, चावल बासमती 90 से 100, देसी घी 550 से 570 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 170 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140, तेल सरसों 190 से 200, सौंफ 180 से 200, जीरा 280 से 300, मैथी 80 से 90, धनिया साबुत 120 से 140, राई 120 से 140, अजवाइन 200 से 250 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 80, पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 36 से 40 बेसन 85 से 90 हल्दी पिसी 240 से 260, मिर्च 260 से 280, गुड़ 55 से 60 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।
