भीलवाड़ा को मिली 30 डॉक्टरों की सौगात, विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में नियुक्तियां

​विभागीय जानकारी के अनुसार, एनेस्थिसिया विभाग के चार डॉक्टरों की नियुक्ति एसडीएच जहाजपुर, ईएसआई चिकित्सालय भीलवाड़ा, एसडीएच हमीरगढ़ और एसडीएच मांडलगढ़ में की गई है। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री विभाग के तीन डॉक्टर एसडीएच मांडलगढ़, मांडल और कोटड़ी में लगाए गए हैं। इमरजेंसी मेडिसिन का एक डॉक्टर जिला चिकित्सालय शाहपुरा में तैनात किया गया है। इसके अलावा ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन और गायनाकोलॉजी विभाग में भी नई नियुक्तियां की गई हैं।