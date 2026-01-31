विधानसभा में गूंजा सौ फीट रोड को चौड़ा करने का मामला

The issue of widening the 100 feet road was raised in the Assembly.
भीलवाड़ा शहर की बहुप्रतीक्षित 100 फीट रोड के निर्माण में हो रही देरी का मामला शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में गूंजा। विधायक अशोक कोठारी ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को समय-समय पर प्रमुखता के साथ उठाया और जनता की आवाज बना।
विधायक कोठारी ने सदन में कहा कि जब भूमि का मूल स्वामी स्वयं राज्य सरकार है और वही भूमि एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित की जानी है, तब विभागों के आपसी सामंजस्य के अभाव में जनहित की परियोजनाओं का अटकना चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा के मास्टर प्लान में स्वीकृत 100 फीट रोड जो एमटीएम से संतोषी माता मंदिर होते हुए हाईवे तक जुड़ती है, उसके निर्माण में पुलिस लाइन की कुछ भूमि आ रही है। उन्होंने जानकारी दी कि इस क्षेत्र में 50 हजार से अधिक की आबादी निवास करती है और प्रतिदिन 10 हजार से अधिक लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। मास्टर प्लान में सड़कचौड़ीकरण का प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत हो चुका है तथा छह माह पहले कार्यादेश भी जारी किया जा चुका है, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण नहीं किए जाने के कारण यह परियोजना पिछले पांच माह से ठप पड़ी है।
विधायक कोठारी ने कहा कि पहले यह सड़क 30 से 40 फीट चौड़ी थी, लेकिन रेलवे लाइन के डबलिंग कार्य के कारण लगे बैरिकेड्स से अब कई स्थानों पर यह सड़क मात्र 10 से 15 फीट रह गई है। इससे आए दिन ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं।
उन्होंने बताया कि विगत पांच माह से वे स्वयं एवं स्थानीय प्रशासन लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि क्षेत्रवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग की भूमि का शीघ्र हस्तांतरण कराया जाए, ताकि 100 फीट रोड का निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ हो सके।
