विधानसभा में गूंजा सौ फीट रोड को चौड़ा करने का मामला

विधायक कोठारी ने सदन में कहा कि जब भूमि का मूल स्वामी स्वयं राज्य सरकार है और वही भूमि एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित की जानी है, तब विभागों के आपसी सामंजस्य के अभाव में जनहित की परियोजनाओं का अटकना चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा के मास्टर प्लान में स्वीकृत 100 फीट रोड जो एमटीएम से संतोषी माता मंदिर होते हुए हाईवे तक जुड़ती है, उसके निर्माण में पुलिस लाइन की कुछ भूमि आ रही है। उन्होंने जानकारी दी कि इस क्षेत्र में 50 हजार से अधिक की आबादी निवास करती है और प्रतिदिन 10 हजार से अधिक लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। मास्टर प्लान में सड़कचौड़ीकरण का प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत हो चुका है तथा छह माह पहले कार्यादेश भी जारी किया जा चुका है, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण नहीं किए जाने के कारण यह परियोजना पिछले पांच माह से ठप पड़ी है।