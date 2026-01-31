सोना-चांदी औंधे मुंह गिरे, भीलवाड़ा के निवेशकों व व्यापारियों के 125 करोड़ डूबे

कीमती धातुओं की रेकॉर्डतोड़ तेजी पर शुक्रवार को अचानक ऐसा ब्रेक लगा कि पूरा सर्राफा बाजार हिल गया। गुरुवार रात तक मुनाफे के सपने देख रहे निवेशकों के लिए शुक्रवार की सुबह 'ब्लैकफ्राइडे' साबित हुई। एमसीएक्स और हाजिर बाजार में भारी बिकवाली के चलते चांदी करीब 27 प्रतिशत और सोना 12 प्रतिशत तक टूट गया। इस महा-गिरावट ने भीलवाड़ा के उन निवेशकों को 100 करोड़ रुपए से अधिक का तगड़ा झटका दिया है, जिन्होंने 5 लाख रुपए के पार जाने की उम्मीद में रेकॉर्ड ऊंचाइयों पर चांदी की खरीदारी कर रखी थी। वहीं, हाजिर बाजार में व्यापारियों को भी 20 से 25 करोड़ की चपत लगी है। हालात ये हो गए कि घबराहट में व्यापारियों ने खरीद-फरोख्त ही बंद कर दी। दोपहर में एमसीएक्स पर गिरावट इतनी तेज थी कि सर्किट लग गया और करीब 25 मिनट तक कोई कारोबार नहीं हो सका।