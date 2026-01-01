भीलवाड़ा मेंं रफ़्तार और कोहरे का तांडव, तीन मौत-छह घायल

हादसे के बाद कोठारी पुलिया पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सुबह 10 बजे यातायात बहाल करवाया। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू और पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। घायलों में चित्तौड़ जिले के कोतवाली क्षेत्र के बसन्तपुरा निवासी गंगा देवी गुर्जर ( 70 ), नीलम (37), राकेश गुर्जर (37), बरेली के सिसगढ़ निवासी जाहिर अहमद (44), खतीक अहमद (46 ) व तफशीर अहमद (32) का उपचार जारी है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू व पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।