भीलवाड़ा मेंं रफ़्तार और कोहरे का तांडव, तीन मौत-छह घायल

road accident on kothari puliya
भीलवाड़ा। भीलवाड़ा-अजमेर मार्ग स्थित कोठारी पुलिया पर शुक्रवार सुबह सात बजे घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कम दृश्यता की वजह से एक के बाद एक आठ वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह कोहरा इतना घना था कि चालक सड़क देख नहीं पाए और तेज रफ्तार वाहन आपस में भिड़ गए। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में दो कारें और छह अन्य वाहन शामिल थे।https://www.youtube.com/shorts/9uZxYGzdnQU
खैरथल निवासी राकेश कुमार (46) हादसे को देखने के लिए सड़क पर उतरे थे, तभी एक अन्य वाहन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चहीं उपचार के दौरान मुंबई निवासी सुनील (33) और अजमेर निवासी पोलूराम (45) ने दम तोड़ दिया।
हादसे के बाद कोठारी पुलिया पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सुबह 10 बजे यातायात बहाल करवाया। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू और पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। घायलों में चित्तौड़ जिले के कोतवाली क्षेत्र के बसन्तपुरा निवासी गंगा देवी गुर्जर ( 70 ), नीलम (37), राकेश गुर्जर (37), बरेली के सिसगढ़ निवासी जाहिर अहमद (44), खतीक अहमद (46 ) व तफशीर अहमद (32) का उपचार जारी है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू व पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
