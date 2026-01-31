उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 28 तक कर सकेंगे आवेदन

Students can now apply for post-matric scholarships until the 28th.
राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब विद्यार्थी और शिक्षण संस्थान 28 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे पहले यह अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी। विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार यह छूट न केवल विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दी है, बल्कि शिक्षण संस्थानों की ओर से पोर्टल पर मान्यता, कोर्स मैपिंग और फीस स्ट्रक्चर अपडेट करने के लिए भी लागू होगी। नए आदेश के तहत संस्थानों के लिए पंजीयन, कोर्स मैपिंग, फीस स्ट्रक्चर अपडेशन आदि का कार्य तथा विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण 31 जनवरी तक कर सकेंगे।
अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण सर्वर पर लोड बढ़ने और कई विद्यार्थियों के आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समय पर तैयार न हो पाने की शिकायतें आ रही थीं। इससे राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे उन हजारों विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जो अब तक आवेदन से वंचित थे। विभाग ने स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई तारीख के अलावा योजना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना जल्द से जल्द अपना पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग