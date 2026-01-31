31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 28 तक कर सकेंगे आवेदन

राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब विद्यार्थी और शिक्षण संस्थान 28 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 31, 2026

Students can now apply for post-matric scholarships until the 28th.

Students can now apply for post-matric scholarships until the 28th.

  • - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी किया आदेश
  • - लाखों विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों को मिला अतिरिक्त समय

राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब विद्यार्थी और शिक्षण संस्थान 28 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे पहले यह अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी। विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार यह छूट न केवल विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दी है, बल्कि शिक्षण संस्थानों की ओर से पोर्टल पर मान्यता, कोर्स मैपिंग और फीस स्ट्रक्चर अपडेट करने के लिए भी लागू होगी। नए आदेश के तहत संस्थानों के लिए पंजीयन, कोर्स मैपिंग, फीस स्ट्रक्चर अपडेशन आदि का कार्य तथा विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण 31 जनवरी तक कर सकेंगे।

आवेदन नहीं कर पाए थे छात्र

अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण सर्वर पर लोड बढ़ने और कई विद्यार्थियों के आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समय पर तैयार न हो पाने की शिकायतें आ रही थीं। इससे राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे उन हजारों विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जो अब तक आवेदन से वंचित थे। विभाग ने स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई तारीख के अलावा योजना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना जल्द से जल्द अपना पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन जमा करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 28 तक कर सकेंगे आवेदन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोना-चांदी औंधे मुंह गिरे, भीलवाड़ा के निवेशकों व व्यापारियों के 125 करोड़ डूबे

Gold and silver prices plummeted, resulting in losses of ₹125 crore for investors and traders in Bhilwara.
भीलवाड़ा

बिजौलिया में भू-माफिया बेखौफ: अस्पताल में पत्नी का इलाज करा रहा किसान, पीछे खेत में हो रहा अवैध खनन

Land mafia operates fearlessly in Bijolia: While a farmer is getting his wife treated at the hospital, illegal mining is taking place in his field.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा मेंं रफ़्तार और कोहरे का तांडव, तीन मौत-छह घायल

road accident on kothari puliya
समाचार

बोर्ड परीक्षा : लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, थानों के ‘लॉकअप’ में रहेंगे पेपर

Board exams: Negligence will be dealt with severely, papers will be kept in police station lock-ups.
भीलवाड़ा

चांदी 60 हजार रुपए तथा सोने में 15 हजार रुपए की गिरावट

Silver fell by Rs 60,000 and gold by Rs 15,000.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.