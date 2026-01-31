उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 28 तक कर सकेंगे आवेदन

राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब विद्यार्थी और शिक्षण संस्थान 28 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे पहले यह अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी। विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार यह छूट न केवल विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दी है, बल्कि शिक्षण संस्थानों की ओर से पोर्टल पर मान्यता, कोर्स मैपिंग और फीस स्ट्रक्चर अपडेट करने के लिए भी लागू होगी। नए आदेश के तहत संस्थानों के लिए पंजीयन, कोर्स मैपिंग, फीस स्ट्रक्चर अपडेशन आदि का कार्य तथा विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण 31 जनवरी तक कर सकेंगे।