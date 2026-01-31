31 जनवरी 2026,

शनिवार

home_icon

भीलवाड़ा

बिजौलिया में भू-माफिया बेखौफ: अस्पताल में पत्नी का इलाज करा रहा किसान, पीछे खेत में हो रहा अवैध खनन

भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे खातेदारी जमीनों पर भी दिन-दहाड़े डाका डालने से नहीं चूक रहे। मामला ग्राम काटबड़ा(कास्यां) का है, जहां एक किसान अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने उदयपुर अस्पताल में है और पीछे से भू-माफियाओं ने उसकी खातेदारी जमीन की दीवार [&hellip;]

2 min read
भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 31, 2026

Land mafia operates fearlessly in Bijolia: While a farmer is getting his wife treated at the hospital, illegal mining is taking place in his field.

Land mafia operates fearlessly in Bijolia: While a farmer is getting his wife treated at the hospital, illegal mining is taking place in his field.

  • - सूचना देने के बाद भी नहीं रूका अवैध खनन, खेत मालिक को झूठे केस में फंसाने की धमकी
  • - जेसीबी-कंप्रेसर लगाकर लाखों का पत्थर ले उड़े माफिया

भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे खातेदारी जमीनों पर भी दिन-दहाड़े डाका डालने से नहीं चूक रहे। मामला ग्राम काटबड़ा(कास्यां) का है, जहां एक किसान अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने उदयपुर अस्पताल में है और पीछे से भू-माफियाओं ने उसकी खातेदारी जमीन की दीवार तोड़कर अवैध खनन शुरू कर दिया है।काटवड़ा निवासी भगवान सिंह ने खनिज अभियंता बिजौलिया को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि पुलिस चौकी कास्यां में 12 जनवरी को लिखित सूचना देने के बावजूद अब तक पुलिस ने मौके पर जाकर काम रुकवाने की जहमत नहीं उठाई।

जेसीबी और डंपर लगाकर खोदी जा रही जमीन

खनिज विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम काटबड़ा स्थित आराजी नंबर 305/2 (रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा) गोपाल सिंह के नाम पर दर्ज है। भगवान सिंह ने बताया कि आरोपी राजू धाकड़ अपने 10-15 साथियों के साथ मिलकर खेत की 15-20 साल पुरानी पत्थर की चारदीवारी को जेसीबी से तोड़ दिया। इसके बाद खेत में 1 लोडर, 2 कंप्रेसर और 2 डंपर लगाकर अवैध रूप से सैंड स्टोन निकाला जा रहा है। अब तक 15-20 डंपर पत्थर चोरी हो चुका है।

सरकारी जमीन को भी नहीं बख्शा

शिकायत में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने गोपाल सिंह के खेत के पास स्थित सरकारी भूमि पर भी भारी मात्रा में अवैध खनन कर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। माफिया रसूख और धनबल के दम पर यह खेल खेल रहे हैं।

पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही, यहां जमीन लुट रही

पीड़ित गोपाल सिंह की पत्नी गंभीर बीमार हैं और उदयपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। गोपाल सिंह अपनी पत्नी की तीमारदारी में व्यस्त हैं, इसी मजबूरी का फायदा उठाकर माफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से यह अवैध खनन शुरू किया है। रिश्तेदार भगवान सिंह ने जब विरोध किया तो उन्हें और गोपाल सिंह को उल्टे अवैध खनन के फर्जी पंचनामे में फंसाने की धमकी दी जा रही है।

कार्रवाई करने को कहा है

अवैध खनन की सूचना मिली है। फोरमेन को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

- पीके अग्रवाल, खनिज अभियंता बिजोलिया

Published on:

31 Jan 2026 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बिजौलिया में भू-माफिया बेखौफ: अस्पताल में पत्नी का इलाज करा रहा किसान, पीछे खेत में हो रहा अवैध खनन
भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

सोना-चांदी औंधे मुंह गिरे, भीलवाड़ा के निवेशकों व व्यापारियों के 125 करोड़ डूबे

Gold and silver prices plummeted, resulting in losses of ₹125 crore for investors and traders in Bhilwara.
भीलवाड़ा

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 28 तक कर सकेंगे आवेदन

Students can now apply for post-matric scholarships until the 28th.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा मेंं रफ़्तार और कोहरे का तांडव, तीन मौत-छह घायल

road accident on kothari puliya
समाचार

बोर्ड परीक्षा : लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, थानों के ‘लॉकअप’ में रहेंगे पेपर

Board exams: Negligence will be dealt with severely, papers will be kept in police station lock-ups.
भीलवाड़ा

चांदी 60 हजार रुपए तथा सोने में 15 हजार रुपए की गिरावट

Silver fell by Rs 60,000 and gold by Rs 15,000.
भीलवाड़ा
