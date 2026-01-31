बिजौलिया में भू-माफिया बेखौफ: अस्पताल में पत्नी का इलाज करा रहा किसान, पीछे खेत में हो रहा अवैध खनन

भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे खातेदारी जमीनों पर भी दिन-दहाड़े डाका डालने से नहीं चूक रहे। मामला ग्राम काटबड़ा(कास्यां) का है, जहां एक किसान अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने उदयपुर अस्पताल में है और पीछे से भू-माफियाओं ने उसकी खातेदारी जमीन की दीवार तोड़कर अवैध खनन शुरू कर दिया है।काटवड़ा निवासी भगवान सिंह ने खनिज अभियंता बिजौलिया को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि पुलिस चौकी कास्यां में 12 जनवरी को लिखित सूचना देने के बावजूद अब तक पुलिस ने मौके पर जाकर काम रुकवाने की जहमत नहीं उठाई।