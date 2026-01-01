चांदी 60 हजार रुपए तथा सोने में 15 हजार रुपए की गिरावट

चीनी 45, मूंग मोगर 115 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 120 से 125, मूंग दाल 95 से 100, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 75 से 80, मसूर दाल 80 से 85, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 50 से 55, चावल बासमती 90 से 100, देसी घी 550 से 570 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 170 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140, तेल सरसों 190 से 200, सौंफ 180 से 200, जीरा 280 से 300, मैथी 80 से 90, धनिया साबुत 120 से 140, राई 120 से 140, अजवाइन 200 से 250 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 80, पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 36 से 40 बेसन 85 से 90 हल्दी पिसी 240 से 260, मिर्च 260 से 280, गुड़ 55 से 60 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।