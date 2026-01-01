30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भीलवाड़ा

नामदेव सर्किल नामकरण पर महापौर का अभिनंदन

नामदेव समाज सेवा समिति, मेवाड़ महासभा मुख्यालय के अनुरोध पर नगर निगम ने सुभाषनगर स्थित मदर टेरेसा स्कूल के पास चौराहे का नामकरण संत शिरोमणि श्री नामदेव महाराज के नाम किए जाने से समाज में हर्ष व्याप्त हो गया। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष बालमुकुंद तोलंबिया के नेतृत्व में नगर निगम महापौर राकेश पाठक एवं [&hellip;]

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Jan 30, 2026

Mayor felicitated on Namdev Circle naming

Mayor felicitated on Namdev Circle naming

नामदेव समाज सेवा समिति, मेवाड़ महासभा मुख्यालय के अनुरोध पर नगर निगम ने सुभाषनगर स्थित मदर टेरेसा स्कूल के पास चौराहे का नामकरण संत शिरोमणि श्री नामदेव महाराज के नाम किए जाने से समाज में हर्ष व्याप्त हो गया। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष बालमुकुंद तोलंबिया के नेतृत्व में नगर निगम महापौर राकेश पाठक एवं नामकरण के प्रेरणा स्रोत राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा का अभिनंदन किया। महामंत्री कृष्ण कुमार बुला ने बताया कि लंबे समय से दिए जा रहे ज्ञापनों पर निगम बैठक में प्रस्ताव पारित कर सर्कल का नामकरण किया गया। शीघ्र ही चौराहे का विधिवत लोकार्पण होगा।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / नामदेव सर्किल नामकरण पर महापौर का अभिनंदन
