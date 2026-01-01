टेक्निकल टेक्सटाइल हब बनेगा भीलवाड़ा: 60 से अधिक कंपनियां दिखाएंगी नई तकनीक

वस्त्रनगरी अब परम्परागतकपड़ों से आगे बढ़कर 'टेक्निकलटेक्सटाइल' के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को इंडियन टेक्सटाइल एक्सेसरीज एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इटम्मा) और मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में 29वां'प्रॉडक्ट कम कैटलॉग शो' आयोजित किया जा रहा है। गांधीनगर स्थित होटल रणबंका में दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली एक दिवसीय प्रदर्शनी में देशभर से 60 से अधिक उत्पादक अपनी स्टॉल लगाएंगे और उत्पादों का कैटलॉग प्रदर्शित करेंगे। इस शो में 500 से अधिक उद्यमियों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के शामिल होने की संभावना है, जो भीलवाड़ा के उद्योग को नई दिशा देंगे। मेवाड़ चैंबर के एमके जैन ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य भीलवाड़ा में टेक्निकल टेक्सटाइल का उत्पादन बढ़ाना है।