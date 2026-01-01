नर्सिंग कर्मियों ने मेडिसिन स्टोर के चार्ज से मुक्ति की रखी मांग

Nursing staff demanded exemption from medicine store charges.
राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट के नेतृत्व में नर्सेज ने सीएमएचओ डॉ. संजीव शर्मा को ज्ञापन दिया। ग्रामीण जिलाध्यक्ष अमित व्यास ने बताया कि जयपुर स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्टों का जॉब चार्ट जारी होने के बाद अब दवा भंडारण का कार्य उन्हीं का है। यूनियन ने भरतपुर और हनुमानगढ़ की तर्ज पर भीलवाड़ा के नर्सेज को भी इस कार्य से मुक्त करने की मांग की। प्रवक्ता गिरिराज लड्ढा ने इसे जायज मांग बताया। इस दौरान उपाध्यक्ष पारस जैन, नूर मोहम्मद खान, नीरज कुमार, राजेश सांखला, भूपेंद्र सिंह, सुरेश बलाई, सुमंत व्यास, विनोद सोनी, अमित शर्मा, करण सिंह, ललित जीनगर, दिनेश खटीक, नितीश मीणा व चंदू शर्मा मौजूद रहे।
