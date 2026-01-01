जैन संस्कार राष्ट्रीय महिला मंच ने बीस जरूरतमंद परिवार खाद्य सामग्री वितरित

संस्कार मंच प्रणेता उप पर्वतक सिद्धार्थ मुनि के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से जैन संस्कार राष्ट्रीय महिला मंच के तत्वावधान में संरक्षिका साधना भंडारी के सहयोग से मार्गदर्शिका मंजू पोखरना, समाज सेविका मंजू खटवड़ के सानिध्य में 20 जरूरत मंद परिवार को राशन खाद्य सामग्री यश विहार में वितरित की गई। राष्ट्रीय महामंत्री किरण बाफना ने बताया कि अरविंद मुनि की उपस्थिति में नवकार महामंत्र उच्चारण के साथ परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की। कार्य में वंदना पालीवाल, पूजा जैन, विजया मेहता, पिंकी सोनी, अनुराधा झा, गरिमा राका, अंजू जैन, भावना जैन, सुरेखा सोनी, सुनीता कांकरेचा, सपना जैन, शालू चपलोत, प्रीति सिंगावत, पिंकी सोनी, ममता बोथरा, मोनिका खारीवाल, धर्म चंद बाफना, टीकम खारीवाल, दीपक खारीवाल व विपूल शर्मा आदि मौजूद रहे।