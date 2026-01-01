बोर्ड परीक्षा : लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, थानों के ‘लॉकअप’ में रहेंगे पेपर

Board exams: Negligence will be dealt with severely, papers will be kept in police station lock-ups.
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा महाकुंभ में यदि किसी भी स्तर पर गोपनीयता भंग हुई या लापरवाही मिली, तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त होगी। यह निर्देश मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू ने सेठ मुरलीधर मानसिंहका बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में दिए। जिले के समस्त परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों और पेपर कॉर्डिनेटर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा का आयोजन पूर्ण सहजता, संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ कराना ही पहली प्राथमिकता है।
कार्यशाला में बोर्ड कार्यालय अजमेर से प्रशिक्षण लेकर आए बड़ा महुआ स्कूल प्रधानाचार्य अटलबिहारी वैष्णव व हमीरगढ़ स्कूल के प्रधानाचार्य संतोष विश्नोई ने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परीक्षा संचालन की बारीकियां समझाईं। गारू ने कहा कि बोर्ड परीक्षा नियमानुसार एवं समय पर करवाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि जिले में प्रश्न-पत्रों के पहुंचने की संभावित तिथि 4 से 5 फरवरी है। सुरक्षा के लिहाज से प्रश्न-पत्र सबसे पहले जिला कोषागार भीलवाड़ा के स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाए जाएंगे। 5 से 7 फरवरी के बीच परीक्षा केंद्रों के लिए वितरण होगा। 168 परीक्षा केंद्रों के पेपर सीधे संबंधित पुलिस थानों में रखे जाएंगे, जबकि 7 केंद्रों के पेपर श्यामपुरा और दौलतगढ़ पुलिस चौकियों की निगरानी में रहेंगे। उत्तर पुस्तिका की जांच प्रतापनगर स्कूल में होगी। प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा और सुगम वितरण के लिए जिले में 35 पेपर कॉर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। कार्यशाला में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कैलाश चंद सुथार, तेजकरण बाहेड़िया और मेजबान विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा बिश्नोई ने भी परीक्षा संचालन को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग