बोर्ड परीक्षा : लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, थानों के ‘लॉकअप’ में रहेंगे पेपर

परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि जिले में प्रश्न-पत्रों के पहुंचने की संभावित तिथि 4 से 5 फरवरी है। सुरक्षा के लिहाज से प्रश्न-पत्र सबसे पहले जिला कोषागार भीलवाड़ा के स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाए जाएंगे। 5 से 7 फरवरी के बीच परीक्षा केंद्रों के लिए वितरण होगा। 168 परीक्षा केंद्रों के पेपर सीधे संबंधित पुलिस थानों में रखे जाएंगे, जबकि 7 केंद्रों के पेपर श्यामपुरा और दौलतगढ़ पुलिस चौकियों की निगरानी में रहेंगे। उत्तर पुस्तिका की जांच प्रतापनगर स्कूल में होगी। प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा और सुगम वितरण के लिए जिले में 35 पेपर कॉर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। कार्यशाला में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कैलाश चंद सुथार, तेजकरण बाहेड़िया और मेजबान विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा बिश्नोई ने भी परीक्षा संचालन को लेकर दिशा-निर्देश दिए।