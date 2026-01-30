Rajasthan Accident: राजस्थान में कोहरे के कारण बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत, 6 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत; 10KM तक जाम

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो: पत्रिका
भीलवाड़ा। राजस्थान शुक्रवार को भी घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण भीलवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे-58 पर सुबह एक साथ 6 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते एंबुलेंस भी जाम में फंस गई।
जानकारी के मुताबिक हादसा भीलवाड़ा शहर के निकट भीलवाड़ा-अजमेर मार्ग पर कोठारी पुलिया पर सुबह 7 बजे हुआ। घने कोहरे से एक के बाद एक 6 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए। कलक्टर और एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में भी घायलों से मुलाकात की।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ियों में फंसे घायलों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। कई घायल चीखते-चिल्लाते गाड़ियों से मदद मांगते नजर आए। मृतकों के शवों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाए गए है। यहां भी मृतक व घायलों के परिजनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।
हादसे के बाद करीब 10 किलोमीटर दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। जाम के चलते घायलों को लेने आई एंबुलेंस भी फंस गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम में फंसी एंबुलेंस को निकलवाया। जाम के चलते वाहन चालक 3 घंटे तक जाम में फंसे रहे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया और यातायात सुचारू करवाया।
