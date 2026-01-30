30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भीलवाड़ा में घने कोहरे से सात वाहन टकराए

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर के निकट भीलवाड़ा- अजमेर मार्ग पर कोठारी पुलिया पर शुक्रवार सुबह 7 बजे घने कोहरे से एक के बाद एक सात वाहन टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में तीन जनों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। मांडल क्षेत्र में हाइवे पर हुई घटना से लगभग 10 [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

Jan 30, 2026

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर के निकट भीलवाड़ा- अजमेर मार्ग पर कोठारी पुलिया पर शुक्रवार सुबह 7 बजे घने कोहरे से एक के बाद एक सात वाहन टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में तीन जनों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए।

मांडल क्षेत्र में हाइवे पर हुई घटना से लगभग 10 किलोमीटर दूरी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने की कोशिश में लगे। सुबह दस बजे तक सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा कर आवागमन खुलवा लिया गया। https://www.youtube.com/shorts/9uZxYGzdnQU

शवों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में रखवाए गए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव, मांडल उपखंड अ​​धिकारीसंजना जोशी, पुलिस उपाधीक्षक राहुल जोशी, तहसीलदार उत्तम चंद जांगीड व पुलिस थाना प्रभारी रोहिताश्व मय जाप्ता मौके पर पहुंचे।

