भीलवाड़ा में घने कोहरे से सात वाहन टकराए

मांडल क्षेत्र में हाइवे पर हुई घटना से लगभग 10 किलोमीटर दूरी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने की कोशिश में लगे। सुबह दस बजे तक सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा कर आवागमन खुलवा लिया गया। https://www.youtube.com/shorts/9uZxYGzdnQU