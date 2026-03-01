सूरत में पकड़े गए अवैध मादक पदार्थों को लेकर विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार को घेरा

इसके अलावा 3146 किलोग्राम से अधिक अन्य ड्रग्स और 2620 बोतल अवैध सिरप पकड़ी गई है।इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर नशामुक्त गुजरात बनाने के दावों को लेकर सवाल उठाए। सरकार की ओर से दिए गए इस सवाल के उत्तर के बाद खेड़ावाला ने इस मुद्दे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के गुजरात में नशामुक्ति की बात सिर्फ कागजों तक सीमित हो गई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री कहते हैं कि क़ानून में रहकर फायदा होगा, उसी मंत्री के गृह जिले सूरत से इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है, यह न छोटी बात है और न ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है।