खेती के सारथी: बाइक से नापे 15 राज्य, मोबाइल से बदली 12 लाख किसानों की तकदीर

साल 2018 में जब यह सफर शुरू हुआ, तब पिता-पुत्र के पास संसाधनों के नाम पर कुछ नहीं था। न एडिटिंग के लिए कंप्यूटर था और न ही प्रोफेशनल माइक। उनके पास था तो सिर्फ अनुभव और किसानों का दर्द समझने वाला दिल। भेरूलाल बताते हैं कि उन्होंने एसी कमरों में बैठकर ज्ञान देने के बजाय जमीन पर उतरना चुना। अपनी पुरानी बाइक उठाई और निकल पड़े पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के धूल भरे रास्तों पर। दिनभर खेतों में तपते, वीडियो शूट करते और रात को मोबाइल पर ही उसे एडिट कर दुनिया के सामने रखते।