बोर्ड परीक्षाएं संपन्न: 20 तक आएगा 10वीं का परिणाम, अगले सत्र से साल में दो बार होंगे एग्जाम

12 फरवरी से 11 मार्च तक संचालित हुई इन परीक्षाओं में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अत्याधुनिक केंद्रीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहा। नियंत्रण कक्ष में लगी स्क्रीन और लैपटॉप के जरिए परीक्षा सेंटरों से प्राप्त सूचनाओं और सीसीटीवी फीड की सतत लाइव मॉनिटरिंग की गई। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर बोर्ड और शिक्षा विभाग की संयुक्त फ्लाइंग टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की।