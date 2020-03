तह दिल से इनको सलाम

भीलवाड़ा .

I salute them with my heart in bhilwara भीलवाड़ा में कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के काम में पिछले २० दिन से लगे है डॉ. सुरेश चौधरी। कोरोना का प्रभाव बढऩे के साथ-साथ इनका काम भी दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। कई दिनों से अपने घर तक नहीं जा रहे। हालात यह हो रहे हैं कि 16 से 20 घण्टे काम करने के बाद भी अपने परिवार की खैर-खबर लेने के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे। सर्दी, खांसी, जुकाम के संदिग्ध मरीजों को घर से लाना, उनकी स्क्रीनिंग करवानी, जांच रिपोर्ट भेजना, उन्हें आइसोलेशन, क्वाारेंटाइन वार्ड में भर्ती करवाना सहित सभी कार्यों को जिम्मेदारी से निभाने में अपना खाना-पीना भी भूल चुके हैं। नींव की ईंट बनकर कार्य करने वाले डॉ चौधरी कोरोना को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। इन्हें दिल से सैल्यूट।

डा. चावला लगे पूरी मुस्तैदी के साथ

I salute them with my heart in bhilwara कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रक व उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ घनश्याम चावला जैसे ही राज्य स्तर से कोरोना वायरस पॉजिटिव सूचना मिलती है डॉ चावला के माध्यम से तुरंत केस के सभी कांटेक्ट में आने वाले की जांच की जा रही है। निदेशालय को रिपोर्ट पेश करने के साथ ही कंट्रोल रूम में आने वाले सभी शिकायतों का निस्तारण करने में भी पिछे नहीं है। डॉ चावला ने बताया कि वे तथा इनकी टीम एक साथ काम कर रही है। वे खाना भी समय पर नहीं खा पा रहे है। चावला को दिल से सलाम।