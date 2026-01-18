भीलवाड़ा में लगे एथेनॉल प्लांट तो किसानों की बदलेगी तस्वीर

भीलवाड़ा प्रदेश की सबसे बड़ी ‘अ’ श्रेणी की कृषि मंडियों में गिना जाता है और यहां सबसे ज्यादा हाइब्रिड मक्का का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि आस-पास के जिले से भी बड़ी मात्रा में मक्का बिक्री के लिए यहीं आती है। इसके बावजूद जिले में एक भी मक्का प्रोसेसिंग या एथेनॉल प्लांट स्थापित नहीं हो पाया है। नतीजतन किसानों की उपज सस्ते दामों में बाहर जा रही है और लाभ दूसरे राज्यों को मिल रहा है। मंडी के व्यापारियों और किसानों का कहना था कि अगर भीलवाड़ा में एथेनॉल प्लांट स्थापित हो जाए तो न केवल किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।