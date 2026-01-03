3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

अब स्कूलों में एक्सपायरी दूध पर जीरो टॉलरेंस, लापरवाही पर सीधी कार्रवाई

-मिड डे मील में मिलावट पर सख्त पहरा, हर खेप की होगी लैब जांच -आयुक्तालय का बड़ा आदेश- नियम तोड़े तो सप्लायर पर मुकदमा, ब्लैकलिस्टिंग तय

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 03, 2026

Now there will be zero tolerance for expired milk in schools.

Now there will be zero tolerance for expired milk in schools.

राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले दूध को लेकर अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी है। किसी भी स्कूल में एक्सपायरी, मिलावटी या घटिया गुणवत्ता का दूध मिलने पर सीधे एफआईआर, सप्लायर की ब्लैकलिस्टिंग और अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई होगी। आयुक्तालय, मिड डे मील योजना ने जिलों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब हर खेप के दूध की मात्रा, गुणवत्ता और पैकिंग की मौके पर जांच अनिवार्य होगी। संदेह की स्थिति में दूध का लैब टेस्ट कराया जाएगा और रिपोर्ट आने तक वितरण रोका जाएगा।

अब ये अनिवार्य किया गया

  • - स्कूलों में एक्सपायरी दूध बच्चों को नहीं पिलाया जाएगा
  • - सप्लायर से दूध प्राप्त करते समय मात्रा व गुणवत्ता की भौतिक जांच अनिवार्य
  • - संदेहास्पद दूध की तुरंत लैब जांच
  • - गुणवत्ता मानकों के विरुद्ध पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई
  • - जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य की सीधी जिम्मेदारी तय

पहली बार तय हुई व्यक्तिगत जवाबदेही

परिपत्र में पहली बार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लापरवाही पाए जाने पर सिर्फ सप्लायर ही नहीं, बल्कि स्कूल स्तर तक जिम्मेदारी तय की जाएगी। निगरानी बैठकों में दूध की गुणवत्ता की मासिक समीक्षा होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही को अनुशासनात्मक अपराध माना जाएगा।

क्यों लिया गया बड़ा फैसला

हाल के महीनों में कई जिलों से दूध की खराब गुणवत्ता, बदबू, फटने और कम मात्रा की शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए पूरे तंत्र को सख्त निगरानी में ला दिया है।

बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं

आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने साफ किया है कि मिड डे मील सिर्फ भोजन नहीं, बच्चों के पोषण और भविष्य से जुड़ी योजना है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की अनियमितता आपराधिक श्रेणी में मानी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 08:41 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / अब स्कूलों में एक्सपायरी दूध पर जीरो टॉलरेंस, लापरवाही पर सीधी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा की ‘धड़कन’ और ‘हुनर’ का संगम: 21 से सजेगा ‘भीलवाड़ा टेक्सटाइल एण्ड हैंडीक्राफ्ट मेला’

A fusion of Bhilwara's "heartbeat" and "talent": The 'Bhilwara Textile and Handicraft Fair' will begin on the 21st.
भीलवाड़ा

बजरी माफिया के रसूख के आगे ‘सरकार’ पस्त!

The government is powerless against the influence of the sand mafia!
भीलवाड़ा

प्री-डीएलएड का क्रेज ठंडा, डेढ़ लाख आवेदन घटे, आवेदन तिथि 31 तक बढ़ाई

The craze for Pre-D.El.Ed has cooled down, with a decrease of 1.5 lakh applications.
भीलवाड़ा

पीहर जाने की खुशी मातम में बदली: लिफ्ट लेकर बैठी कार में मां-बेटे समेत 4 की मौत, मासूम बेटी जिंदगी से जूझ रही

Bhilwara Road Accident
भीलवाड़ा

बिजौलियां क्षेत्र में चारागाह भूमि पर खनन माफिया की सेंध

Mining mafia encroached upon pasture land in Bijaulia area
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.