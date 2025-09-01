उत्तम शौच धर्म अपनाने वाला ही होता है सुखी : शास्त्री

जीवन में जो मिला है, उसे पर्याप्त मानकर संतोष करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सुखी रहता है। लाभ की इच्छा करना बुरा नहीं, लेकिन लोभ करना हमेशा दुख का कारण बनता है। इंसान पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागकर दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी आकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होतीं। परिग्रह की एक सीमा तय करनी चाहिए। यह विचार पंडित राहुल जैन शास्त्री ने रविवार को आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दस लक्षण पर्व के चौथे दिन उत्तम शौच धर्म पर प्रवचन के दौरान व्यक्त किए।उन्होंने कहा कि धन प्राप्ति के बाद दान करना आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सागर अपना पानी नहीं छोड़ता इसलिए खारा है, जबकि कुआँ अपना पानी देता रहता है इसलिए मीठा है। इंसान को भी दान देकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।