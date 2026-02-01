सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानवीय भूल का परिणाम

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लवलीश कुमार टेलर ने विद्यार्थियों से कहा कि सड़क दुर्घटनाएं कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हैं, बल्कि ये मानवजनित हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सावधानी और नियमों के पालन से इन्हें रोका जा सकता है। उन्होंने वर्तमान में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उनसे बचाव के उपायों पर गहन प्रकाश डाला। साथ ही विद्यार्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, गुड सेमेरिटन, इंश्योरेंस, एम-परिवहन और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में समझाया।