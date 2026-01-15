चांदी में ‘आंधी’, सोने में ‘तूफान’: पहली बार 2.71 लाख पर चांदी, सोना 1.45 लाख पार

Silver hits 'storm', gold hits 'storm': Silver reaches 2.71 lakh for the first time, gold crosses 1.45 lakh
सर्राफा बाजार में बुधवार को कीमती धातुओं की कीमतों में ऐसी 'आंधी' आई कि चांदी ने 2.71 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का ऐतिहासिक स्तर छू लिया, जबकि सोना 1.45 लाख रुपए प्रति दस ग्राम के जादुई आंकड़े पर पहुंच गया। वैश्विक उथल-पुथल के बीच निवेशकों के सुरक्षित निवेश की ओर भागने से दोनों धातुओं ने अब तक के सारे रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। कीमतों में इस बेतहाशा बढ़ोतरी का असर शेयर बाजार पर भी दिखा, जहां निवेशकों को भारी चपत लगी।
बाजार में बुधवार को भारी अस्थिरता रही। चांदी एक समय उछलकर 2 लाख 91 हजार 100 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन शाम होते-होते 2.71 लाख रुपए पर टिकी। भीलवाड़ा के सर्राफा व्यापारियों के अनुसार, कीमतों में इतनी तेजी और पल-पल बदलते भावों के कारण लिवाली पूरी तरह ठप हो गई है और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है।
