चांदी में ‘आंधी’, सोने में ‘तूफान’: पहली बार 2.71 लाख पर चांदी, सोना 1.45 लाख पार

सर्राफा बाजार में बुधवार को कीमती धातुओं की कीमतों में ऐसी 'आंधी' आई कि चांदी ने 2.71 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का ऐतिहासिक स्तर छू लिया, जबकि सोना 1.45 लाख रुपए प्रति दस ग्राम के जादुई आंकड़े पर पहुंच गया। वैश्विक उथल-पुथल के बीच निवेशकों के सुरक्षित निवेश की ओर भागने से दोनों धातुओं ने अब तक के सारे रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। कीमतों में इस बेतहाशा बढ़ोतरी का असर शेयर बाजार पर भी दिखा, जहां निवेशकों को भारी चपत लगी।