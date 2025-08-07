शिक्षकों को मिली राहत, रक्षाबंधन पर जा सकेंगे अपने घर

राज्य में मानसून की सक्रियता के दौरान विद्यालयों में विद्यार्थियों व कार्मिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवकाशों पर लगाई गई रोक अब आंशिक रूप से हटा ली गई है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। निदेशक ने आदेश जारी कर बताया कि अब मानसून सामान्य स्थिति में है, ऐसे में शिक्षक रक्षाबंधन के अवसर पर अपने घर या गांव जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि एवं भारी वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं कार्मिकों की सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और भवनों के सुरक्षा सर्वेक्षण के मद्देनज़र आगामी आदेशों तक अवकाश पर रोक लगाई गई थी। अब रक्षाबंधन के अवसर पर इस रोक में शिथिलता प्रदान कर शिक्षकों को त्यौहार मनाने की छूट दी गई है। शिक्षा विभाग के इस निर्णय से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।