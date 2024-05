एमपी में बड़ी सौगात, अब सभी कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन, आचार संहिता खत्म होते ही जारी होंगे आदेश

एमपी में बड़ी सौगात, अब सभी कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन, आचार संहिता खत्म होते ही जारी होंगे आदेश

All contract employees will come under the purview of NPS in MP

भोपाल•May 29, 2024 / 09:55 pm• deepak deewan

All contract employees will come under the purview of NPS in MP- एमपी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिलेगा। इन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना National Pension Scheme के अंतर्गत यह लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाया जा रहा है। प्रदेश के वित्त विभाग ने इसकी व्यवस्था की है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

प्रदेश के डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब सभी संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। अभी कई विभागीय कर्मचारियों की भविष्य निधि कटौती होती है। कई संविदा कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। प्रदेश के वित्त विभाग ने अब सभी संविदा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने की तैयारी की है। यह भी पढ़ें : बड़ी खबर: एमपी में कांग्रेस के आरोप के बाद गरमाई सियासत, मंत्री विश्वास सारंग से मांगा इस्तीफा

बता दें कि राज्य की बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने की बात कही थी। इससे पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ देने का आश्वासन दिया था। अब वित्त विभाग ने तैयारी कर ली है। आचार संहिता समाप्त होते ही सभी संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। । क्या है एनपीएस

राष्ट्रीय पेंशन योजना National Pension Scheme एक स्वैच्छिक, अंशदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। यह कर्मचारियों के हितों के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना को एनपीएस NPS के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत कर्मचारी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) के साथ एक खाता खोलता है। इसकी पहचान एक विशेष नंबर से की जाती है। पढ़ना जारी रखे