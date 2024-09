पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए लाखों लोग, सीएम मोहन यादव को दो दिन और घर में ही रुकना पड़ेगा

पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए लाखों लोग, सीएम मोहन यादव को दो दिन और घर में ही रुकना पड़ेगा

CM Dr Mohan Yadav will be in Ujjain on 7th and 8th September उन्होंने दो दिन और उज्जैन निवास पर रहने का फैसला किया है।

भोपाल•Sep 07, 2024 / 04:18 pm• deepak deewan

CM Dr Mohan Yadav will be in Ujjain on 7th and 8th September मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिता स्वर्गीय पूनमचंद यादव के देहांत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देनेवालों का तांता लगा हुआ है। उनके उठावने के दिन तो लाखों लोग उज्जैन पहुंच गए। पिता के निधन के बाद रोज कई मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और आमजन शोक संवेदना व्यक्त करने सीएम मोहन यादव के निवास पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दो दिन और उज्जैन निवास पर रहने का फैसला किया है।