सायबर क्राइम का फिर बदला ट्रेंड, क्रिमिनल्स ने 'पीयर प्रेशर' को बनाया हथियार, जानें क्या है ये बला

भोपालPublished: Jun 05, 2023 11:53:31 am Submitted by: Sanjana Kumar

Cyber Crime Trend change Peer Pressure Became New Weapon for Hackers:इस साल सायबर क्राइम करने वालों ने युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी बन रहे पीयर प्रेशर का फायदा उठाकर सैकड़ों उन युवाओं के साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया है, जिनकी उम्र महज 18 से 25 साल है। आखिर क्या बला है PEER PRESSURE...? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...