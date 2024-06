एमपी में नहीं हुआ एक्जिट पोल, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर टीवी चैनलों की पोल खोली

Digvijay Singh tweet – Exit poll not done in Rajgarh loksabha Seat दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हेंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा—अगर किसी TV चैनल को यहाँ Exit poll करना था तो उसको इन तीनों ज़िलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे?

भोपाल•Jun 02, 2024 / 02:47 pm• deepak deewan

Digvijay Singh tweet – Exit poll not done in Rajgarh loksabha Seat – लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को एक्जिट पोल exit poll का प्रसारण होने के बाद देशभर में इन्हीं पर चर्चा हो रही है। तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल में देश में फिर एक बार मोदी सरकार के आने का अनुमान जताया गया है। एमपी में भी बीजेपी की आंधी चलने और कांग्रेस के सभी गढ़ ढह जाने की बात कही गई है। हालांकि सभी कांग्रेस नेताओं ने एक सुर से एग्जिट पोल को नकार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह Digvijay Singh ने तो एक्जिट पोल पर टीवी चैनलों की पोल खोली है। उनका कहना है कि एमपी में एक्जिट पोल दरअसल किया ही नहीं गया है।

राजगढ़ लोकसभा सीट Rajgarh loksabha Seat से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हेंडल पर बाकायदा ट्वीट Digvijay Singh tweet कर एक्जिट पोल की हकीकत बयां की है। उन्होंने बिना किसी टीवी चैनल या एजेंसी का नाम लिए एक्जिट पोल के अनुमानों को कपोल कल्पित करार दिया। दिग्विजय सिंह ने एक्जिट पोल को ध्यान भटकाने की कोशिश बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि काउंटिंग के दिन जब तक रिजल्ट डिक्लेयर न हो जाए, तब तक अपनी ​टेबिल न छोड़ें। यह भी पढ़ें : मंत्री विश्वास सारंग पर लटकी तलवार! सीएम बोले- जो भी दोषी होगा, उसे सजा मिलेगी

दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हेंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा—

राजगढ़ लोक सभा क्षेत्र तीन ज़िलों में फैला हुआ है – राजगढ़, गुना और आगर मालवा। अगर किसी TV चैनल को यहाँ Exit poll करना था तो उसको इन तीनों ज़िलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे? राघोगढ़ से लेकर सुसनेर तक एक ही दिन में एक साथ वोट डालकर बाहर आ रहे लोगों से पूछना कि किसको वोट दिया और exit poll तैयार करना संभव नहीं। इसके लिए कम से कम 100 लोगों से ऊपर की टीम चाहिए।

टीवी चैनलों के Exit Polls में राजगढ़ शामिल नहीं है। मेरी अपने सहयोगियों और समर्थकों से अपील है कि मतगणना पर ध्यान रखें ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाये। राजगढ़ में चुनाव आप सबकी कड़ी मेहनत और जनता के समर्थन से लड़ा गया है। बस एक काउंटिंग वाले दिन की मेहनत बाकी है।

— Digvijaya Singh (@digvijaya_28) June 2, 2024 हमारे मतगणना एजेंट्स से बस एक अनुरोध और है। जब तक नतीजा घोषित ना हो जाए तब तक अपनी टेबल ना छोड़ें। हम लड़े हैं और हम जीतेंगे!