एमपी का ‘मौत का शहर’, हर साल 200 लोगों की हो रही अकाल मौत

भोपाल•Jun 06, 2024 / 08:36 pm• deepak deewan

Every year 200 people die in accidents in Bhopal अकाल मौतों का ऐसा आंकड़ा हर किसी को थर्रा सकता है। यहां हर साल 200 लोग असमय दम तोड़ रहे हैं। एमपी के इस शहर में इतनी मौतें हो रहीं हैं कि हर कोई दहल उठता है। अच्छे भले युवाओं की सांसे पल भर में उखड़ रहीं हैं। उनके परिजन बेबस देखते रह जाते हैं, मां-पिता, पति-पत्नी, बच्चों को रोता छोड़कर लोग उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए रुखसत हो जाते हैं। इन सैंकड़ों अकाल मौतों की सबसे बड़ी वजह है- सड़क हादसे।