Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहनों को राशि बढ़ाकर 3 हजार, 5 हजार देने की घोषणा, कांग्रेस ने जताई आपत्ति

सीएम मोहन यादव ने बुधनी विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह तक करने की घोषणा की थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को अभी 1250 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। राशि बढ़ोत्तरी के ऐलान को कांग्रेस ने चुनावी नियमों के विपरीत बताया।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने उपचुनावों के बीच लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ोत्तरी की घोषणा पर आपत्ति जताई। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग से संज्ञान देने को भी कहा। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने अपने एक्स हेंडल पर इस संबंध में ट्वीट भी किया। उनकी पोस्ट को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एकाउंट पर रिपोस्ट किया।

विवेक तन्खा ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

यह चुनाव कोड का घोर उल्लंघन है @DrMohanYadav51जी। @ECISVEEP @SpokespersonECI तत्काल इस पर संज्ञान ले। सीएम साहिब आपने इस वक्तव्य से अपने दोनों चुनावों को रद्द करने का कारण आज ही दे दिया। This is corrupt practice as per election law !! ।

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लिखा कि

भाजपा को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने की आदत हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसपर तत्काल संज्ञान लेने की भी मांग की।