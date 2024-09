Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन पर सामने आया बड़ा अपडेट

भोपाल•Sep 12, 2024 / 09:56 pm• deepak deewan

एमपी के गुना में हुए हंगामे ने प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की लोकप्रियता एक बार पुन: साबित कर दी है। यहां किसी ने योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन चालू हो जाने की अफवाह उड़ा दी थी। यह सुनते ही सैंकड़ों महिलाएं अपना आवेदन जमा करने कलेक्टर कार्यालय जा पहुंची। महिलाओं को कलेक्टर सत्येेंद्र सिंह ने बमुश्किल समझाया कि अभी लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है।

