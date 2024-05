एमपी के आगर मालवा में तालाब में दबा पड़ा था खजाना, बच्चों को मिले लाखों के नोट

एमपी के आगर मालवा में तालाब में दबा पड़ा था खजाना, बच्चों को मिले लाखों के नोट

Lakhs of notes found in Moti Sagar pond of Agar Malwa तालाब में लाखों रुपए मिलने की यह घटना बुधवार सुबह हुई। लाखों के नोट देखकर हर कोई हैरान रह गया।

भोपाल•May 29, 2024 / 04:27 pm• deepak deewan

Lakhs of notes found in Moti Sagar pond of Agar Malwa एमपी के आगर मालवा में एक तालाब में मानो खजाना दबा पड़ा था। तालाब की खुदाई हुई तो उसमें से लाखों रुपए के नोट निकले। यहां खेल रहे बच्चों को सबसे पहले कीचड़ में पड़े ये नोट मिले। बाद में पूरे शहर में यह खबर फैल गई। वहां लोगों की भीड़ लगने लगी। नोट मिलने की भनक लगते ही आगर नगर पालिका अध्यक्ष और कोतवाली पुलिस भी तालाब पर जा पहुंची। पुलिस ने सभी नोट बरामद कर लिए हैं। लाखों के नोट उगलने की यह घटना आगर मालवा के मोती सागर तालाब में हुई।