साध्वी प्रज्ञा की बढ़ी मुश्किलें, मालेगांव ब्लास्ट मामले में गवाह ने की उनकी बाइक की पहचान

भोपाल. मध्यप्रदेश ( madhya pradesh news ) की राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ( Sadhvi Pragya ) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मालेगांव ब्लास्ट ( Malegaon blast case ) केस को लेकर मुंबई स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट ( NIA Special court ) में लगातार सुनवाई चल रही है। सोमवार को धमाके के लिए प्रयोग किए वस्तुओं को कोर्ट रख गवाहों से पहचान करवाई गई। इसमें ब्लास्ट में यूज की गई बाइक भी थी।

दरअसल, मुंबई स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट की सुनवाई के दौरान छतिग्रस्त बाइक और साइकिल को लाया गया था। इन्हें सबूत के तौर पर पहचान के लिए लाई थी। इस दौरान एक गवाह ने बाइक की पहचान की। गवाह ने कोर्ट में कहा कि यह बाइक उसने ब्लास्ट के दिन देखी थी।

