गजब का जज्बा: डिलीवरी के बाद नवजात को छोड़कर परीक्षा देने 20 किमी दूर पहुंच गई मां

गजब का जज्बा: डिलीवरी के बाद नवजात को छोड़कर परीक्षा देने 20 किमी दूर पहुंच गई मां

Manisha reached Piprai from Mungavali for exam After delivery

भोपाल•May 25, 2024 / 06:52 pm• deepak deewan

Manisha reached Piprai from Mungavali for exam after delivery – पढ़ाई और परीक्षा के प्रति ऐसा जज्बा कम ही मिलता है। मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में एक युवती डिलीवरी के बाद परीक्षा देने के लिए कई किलोमीटर दूर पहुंच गई। परीक्षा देने के लिए उन्होंने आने—जाने में 40 किमी का सफर तय किया। अस्पताल से बाकायदा इसकी मंजूरी ली और नवजात को छोड़कर परीक्षा केंद्र जाकर पूरा पेपर हल किया। पिपरई के सरकारी कॉलेज में शुक्रवार को यह वाकया हुआ। यहां बीए अंतिम वर्ष की डिजिटल मार्केर्टिंग की परीक्षा में अन्य परीक्षार्थियों के साथ एक प्रसूता ने भी पेपर दिया। पढ़ाई के प्रति ललक लिए प्रसूता के इस कदम की हर कोई प्रशंसा करता दिख रहा है।