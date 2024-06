एमपी में हाईवे जाम, पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस, मंदिर में गोवंश का कटा सिर फेंकने पर बवाल

Mhow Neemuch highway jammed after uproar in Javra of Ratlam -हाइवे पर चक्काजाम और ट्रक फूंकने के बाद जावरा में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।

भोपाल•Jun 14, 2024 / 03:23 pm• deepak deewan

mhow highway

Mhow Neemuch highway jammed after uproar in Javra of Ratlam – एमपी में एक बार फिर बवाल हो गया है। रतलाम के जावरा में मंदिर में गोवंश का कटा सिर मिला। सुबह जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी, गुस्साए लोग एकत्रित हो गए। हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया और बाजार—दुकानें बंद हो गईं। गुस्साए लोगों ने महू नीमच हाई वे Mhow Neemuch highway पर जाकर जावरा फोरलेन पर चक्काजाम कर दिया।

मंदिर में कटा गोवंश मिलने के बाद गुस्साए लोग हाईवे पर पहुंच गए और एक ट्रक में आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। एएसपी राकेश खाखा ने बताया कि संदिग्धों को राउंडअप कर पूछताछ की जा रही है। महू-नीमच हाइवे पर चक्काजाम और ट्रक फूंकने के बाद जावरा में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जावरा में जगन्नाथ मंदिर में गोवंश का कटा सिर मिलने के बाद लोगों में रोष फैला। बड़ी संख्या में लोग लामबंद हुए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहले नगर बंद किया और इसके बाद हाइवे पर चक्काजाम कर दिया। महू-नीमच हाइवे (फोरलेन) Mhow Neemuch highway jammed पर चक्काजाम की सूचना मिलते ही रतलाम के पुलिस अधिकारी और विधायक राजेन्द्र पांडे भी घटना स्थल पर पहुंचे। यहां गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ाया तो लोगों ने उसे फूंक दिया। आखिरकार पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति को काबू में किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो वहां गोवंश का कटा सिर मिला। उन्होंने तुरंत लोगों को बुलाया और पुलिस को भी सूचना दी। घटना के बाद जावरा में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। पु​जारी के अनुसार मंदिर में गणेशजी की मूर्ति के पास गोवंश का कटा सिर पड़ा था। पढ़ना जारी रखे