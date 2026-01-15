मोहन सरकार खड़ी कर रही ‘लक्जरी दुनिया!’, पूल-जिम वाले फ्लैट्स, करोड़ों के बंगलों में रहेंगे MP के विधायक

पहले चरण का काम विधायक विश्रामगृह के पास शुरू हो चुका है। यहां 102 आवास बनाए जा रहे हैं। दूसरे फेज में 198 आवास और छह मंजिल वाले 8 टावर खड़े होंगे। वहीं तीसरे चरम में स्पीकर का बंगला 4.76 करोड़, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष का 4.24 करोड़ और प्रमुख सचिव का 4.9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल बजट 189.38 करोड़ से अधिक है। जो विधान सभा की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।