15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मोहन सरकार खड़ी कर रही ‘लक्जरी दुनिया!’, पूल-जिम वाले फ्लैट्स, करोड़ों के बंगलों में रहेंगे MP के विधायक

MLA Luxurious Residence: मध्य प्रदेश सरकार ने गोपनीय बैठक में की चर्चा, तब प्रोजेक्ट को लेकर बनी बात, अब करोड़ों के आवासों में रहेंगे एमपी के विधायक...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 15, 2026

MLA Luxurious Residence

MLA Luxurious Residence(photo: प्रतिकात्मक)

MLA Luxurious Residence: मध्य प्रदेश सरकार विधायकों को भव्य तोहफा देने की तैयारी शुरू कर चुकी है। अरेरा हिल्स में 300 विधायकों के लिए नये आवास बन रहे हैं। इनमें 15.38 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल, जिम और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी होंगी। बता दें कि वर्तमान में 230 विधायक हैं, लेकिन नए परिसीमन को देखते हुए 300 आवास बनाए जा रहे हैं।

तीन चरणों में हो रहा निर्माण

पहले चरण का काम विधायक विश्रामगृह के पास शुरू हो चुका है। यहां 102 आवास बनाए जा रहे हैं। दूसरे फेज में 198 आवास और छह मंजिल वाले 8 टावर खड़े होंगे। वहीं तीसरे चरम में स्पीकर का बंगला 4.76 करोड़, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष का 4.24 करोड़ और प्रमुख सचिव का 4.9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल बजट 189.38 करोड़ से अधिक है। जो विधान सभा की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

करदाता के पैसे पर सवाल

ये सुविधाएं विधायकों के बेहतर कामकाजी माहौल के लिए हैं। लेकिन विपक्ष इसे 'लक्जरी व्यय' बता रहा है। स्पीकर नरेन्द्र सिंह तोमर, सीएम मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के साथ गोपनीय बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि भोपाल की ये परियोजना 18 महीने में पूरी हो सकती है। इसमें ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अपनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

70% ब्लाइंड… किसी ने नहीं दी नौकरी… प्यून बनने मजदूरी कर जमा किए थे पैसे आज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर
Patrika Special News
Success Story Prahalad Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 05:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मोहन सरकार खड़ी कर रही ‘लक्जरी दुनिया!’, पूल-जिम वाले फ्लैट्स, करोड़ों के बंगलों में रहेंगे MP के विधायक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मध्यप्रदेश में ’19 दिनों’ तक चलेगा बजट सत्र, अधिसूचना जारी; इस दिन से शुरु होगा सत्र

MP Budget Session 2026
भोपाल

‘आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करें…’ कर्मचारी संगठनों ने किया प्रदर्शन

bhopal news
भोपाल

70% ब्लाइंड… किसी ने नहीं दी नौकरी… प्यून बनने मजदूरी कर जमा किए थे पैसे आज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर

Success Story Prahalad Yadav
Patrika Special News

एमपी में ‘हेड कांस्टेबल’ काटेंगे चालान, परिवहन विभाग का बड़ा फैसला

mp news
भोपाल

एमपी में अब वॉटर सैंपल की ‘जियो टैगिंग’, ऑनलाइन होगी रिपोर्ट

MP News Geo tagging of water sample report will be online
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.