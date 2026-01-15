मोहन सरकार खड़ी कर रही ‘लक्जरी दुनिया!’, पूल-जिम वाले फ्लैट्स, करोड़ों के बंगलों में रहेंगे MP के विधायक

MLA Luxurious Residence(photo: प्रतिकात्मक)
MLA Luxurious Residence: मध्य प्रदेश सरकार विधायकों को भव्य तोहफा देने की तैयारी शुरू कर चुकी है। अरेरा हिल्स में 300 विधायकों के लिए नये आवास बन रहे हैं। इनमें 15.38 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल, जिम और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी होंगी। बता दें कि वर्तमान में 230 विधायक हैं, लेकिन नए परिसीमन को देखते हुए 300 आवास बनाए जा रहे हैं।
पहले चरण का काम विधायक विश्रामगृह के पास शुरू हो चुका है। यहां 102 आवास बनाए जा रहे हैं। दूसरे फेज में 198 आवास और छह मंजिल वाले 8 टावर खड़े होंगे। वहीं तीसरे चरम में स्पीकर का बंगला 4.76 करोड़, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष का 4.24 करोड़ और प्रमुख सचिव का 4.9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल बजट 189.38 करोड़ से अधिक है। जो विधान सभा की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
ये सुविधाएं विधायकों के बेहतर कामकाजी माहौल के लिए हैं। लेकिन विपक्ष इसे 'लक्जरी व्यय' बता रहा है। स्पीकर नरेन्द्र सिंह तोमर, सीएम मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के साथ गोपनीय बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि भोपाल की ये परियोजना 18 महीने में पूरी हो सकती है। इसमें ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अपनाया जाएगा।
