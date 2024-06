MP Congress: एमपी में कांग्रेस का आधा दर्जन सीटें जीतने का बड़ा दावा, जानिए किन सीटों पर हार सकती है बीजेपी

MP Congress Claim to win half a dozen seats from Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi कांग्रेस मध्यप्रदेश में जिन सीटों पर बीजेपी को हराने की बात कह रही है उनमें सबसे पहला नाम छिंदवाड़ा का है। यहां कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ के सांसद पुत्र नकुलनाथ दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर मंडला सीट है जहां से डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, बीजेपी उम्मीदवार फग्गनसिंह कुलस्ते के सामने हैं।

भोपाल•Jun 02, 2024 / 04:59 pm• deepak deewan

MP Congress Claim to win half a dozen seats from Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को एग्जिट पोल आने के बाद और 4 जून को मतगणना व परिणाम घोषित होने से पहले एमपी कांग्रेस ने बड़ा दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया। एमपी के प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी ने करीब एक दर्जन सीटों पर कड़े संघर्ष की बात बताई और इनमें से करीब आधा दर्जन सीटें जीतने का दावा किया।

सभी लोकसभा प्रत्याशियों, सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और नेता प्रतिपक्षों की बैठक में मध्यप्रदेश के प्रदेश नेतृत्व MP Congress ने आलाकमान से कहा कि हम करीब 7 सीटों पर जीत रहे हैं। एमपी के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने करीब 5 अन्य सीटों पर भी कड़े मुकाबले की बात कही। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे Mallikarjun Kharge और राहुल गांधी Rahul gandhi ने पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी से फीडबैक लिया। इसी दौरान मध्यप्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने करीब आधा दर्जन सीटें जीतने का दावा किया। यह भी पढ़ें : मंत्री विश्वास सारंग पर लटकी तलवार! सीएम बोले- जो भी दोषी होगा, उसे सजा मिलेगी

बता दें कि जितेंद्र सिंह पहले भी कह चुके हैं कि एमपी में कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है। उन्होंने एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि यह लोकसभा चुनाव जनता ने लड़ा है। प्रदेश नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं से मतगणना स्थल पर सतर्क रहने को भी कहा है। बता दें कि जितेंद्र सिंह पहले भी कह चुके हैं कि एमपी में कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है। उन्होंने एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि यह लोकसभा चुनाव जनता ने लड़ा है। प्रदेश नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं से मतगणना स्थल पर सतर्क रहने को भी कहा है। कांग्रेस MP Congress मध्यप्रदेश में जिन सीटों पर बीजेपी को हराने की बात कह रही है उनमें सबसे पहला नाम छिंदवाड़ा chhindwara loksabha का है। यहां कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ kamalnath के सांसद पुत्र नकुलनाथ nakulnath दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर मंडला सीट है जहां से डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, बीजेपी उम्मीदवार फग्गनसिंह कुलस्ते के सामने हैं। तीसरे नंबर पर राजगढ़ लोकसभा सीट है। यहां से कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह digvijay singh चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा कांग्रेस को झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट, शहडोल सीट और मुरैना सीट भी जीतने की उम्मीद हैं। कांग्रेस की आस धार लोकसभा और खरगोन लोकसभा सीटों पर भी टिकी है जहां उसके उम्मीदवार बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। खास बात यह है कि तमाम एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी को प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को केवल एक सीट दी जा रही है। एग्जिट पोल exit poll पर एमपी के कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया बेहद तीखी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट Digvijay Singh tweet कर इसे बीजेपी का प्रोपेगंडा बताया। दिग्विजयसिंह का तो कहना है कि राजगढ Rajgarh में एग्जिट पोल हुआ ही नहीं। पढ़ना जारी रखे