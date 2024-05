Breaking – किसको जिता रहे एग्जिट पोल! एक दिन पहले एमपी में कांग्रेस कमेटी ने लिया बड़ा फैसला

Breaking – किसको जिता रहे एग्जिट पोल! एक दिन पहले एमपी में कांग्रेस कमेटी ने लिया बड़ा फैसला

MP Congress will not participate in the exit poll debate लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर अभी एक भी एग्जिट पोल नहीं आया है। प्रदेश में कांग्रेस या बीजेपी की हार जीत पर 1 जून को ही एग्जिट पोल के अनुमान सामने आएंगे पर इनको लेकर दोनों दलों में हलचल तेज हो गई है।

भोपाल•May 31, 2024 / 06:35 pm• deepak deewan

MP Congress will not participate in the exit poll debate

MP Congress will not participate in the exit poll debate लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के समापन की बेला पास आ चुकी है। 1 जून को सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग है। इसके बाद सभी लोगों को 4 जून का इंतजार रहेगा जब सुबह से काउंटिंग शुुरु होगी। इससे पहले 1 जून को ही मीडिया हाउसेस के एग्जिट पोल आने शुरु हो जाएंगे। एग्जिट पोल से चुनाव परिणामों का मोटा खाका मिल सकता है। इधर मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा फैसला लिया है।