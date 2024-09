एमपी के सरकारी अस्पतालों में इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टर्स, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

MP High Court notice on appointment of quack doctors in Victoria Hospital Jabalpur झोलाछाप डॉक्टरों की नियुक्ति के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है।

भोपाल•Sep 08, 2024 / 05:19 pm• deepak deewan

MP High Court notice on appointment of quack doctors in Victoria Hospital Jabalpur मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऐसे झोलाछाप डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिनके पास उचित योग्यता ही नहीं है। प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में भी यह धांधली चल रही थी। यहां झोलाछाप डॉक्टरों की नियुक्ति के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।